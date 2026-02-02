Gea - Eternal Mirror

Gea porta in scena “Eternal Mirror”, uno spettacolo che cambia ogni volta. La cantautrice e polistrumentista utilizza chitarra e tamburo sciamanico, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente. Lo spettacolo combina improvvisazione, ritualità e interazione con il pubblico, offrendo un viaggio unico ad ogni replica.

AI CONFINI DELL'IMMAGINAZIONEGEA, cantautrice rivoluzionaria e polistrumentista attiva dal 2015, accompagnandosi con chitarra e tamburo sciamanico, porta in scena Eternal Mirror: uno spettacolo solista immersivo, che cambia a ogni replica, unendo improvvisazione, ritualità e partecipazione del pubblico. A Giovinazzo arriva lo spettacolo di GEA Eternal Mirror - Ai confini dell'immaginazione. Giovinazzo si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più originali della nuova scena performativa contemporanea. Venerdì 7 febbraio, presso il Teatro Odeion - Fondazione Defeo Trapani, arriva GEA.

