Gb sanzioni a 10 funzionari dell' Iran

Il governo britannico di Starmer ha messo sotto sanzione dieci funzionari iraniani, tra cui il ministro dell’Interno. La decisione arriva dopo le repressioni dure sulle proteste contro il regime. Londra punisce così le azioni di Teheran, tentando di mettere pressione sul governo iraniano.

17.15 Il governo britannico di Starmer ha annunciato nuove sanzioni contro 10 responsabili iraniani,tra cui il ministro dell'Interno, in risposta alla repressione delle proteste anti-regime. Le misure,ha reso noto il Foreign Office in una nota,colpiscono anche "alti funzionari della polizia ed esponenti influenti" dei Guardiani della Rivoluzione,ritenuti responsabili delle violenze contro i manifestanti. Contestati violazioni dei diritti umani e al diritto alla vita, libertà d'espressione, e restrizioni alla riunione pacifica.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

