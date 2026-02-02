Vegara, il giovane di Napoli, si fa subito notare per la sua faccia tosta e il modo sicuro di muoversi in campo. È uno scugnizzo che sembra aver già capito tutto, e la sua personalità forte si riflette anche nelle giocate. I tifosi lo seguono con attenzione, convinti che possa fare grandi cose. Per ora, il ragazzo dimostra di avere già un carattere da predestinato.

"> Uno scugnizzo lo riconosci subito: faccia tosta, sfrontatezza e quella convinzione profonda di essere sempre un passo avanti. Antonio Vergara incarna perfettamente questo identikit. Lo racconta Vincenzo D’Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport, tracciando il percorso di un talento che ha saputo aspettare il suo momento, superando infortuni, prestiti e una concorrenza che sembrava schiacciarlo. In pochi, a inizio stagione, pensavano che Vergara potesse emergere subito, con davanti campioni come De Bruyne, Anguissa e McTominay. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Gazzetta dello Sport: "L'oro di Napoli. Talento purissimo e la faccia tosta, Vegara è già grande"

Il Napoli si prepara a consolidare la propria rosa con un investimento significativo: 20 milioni di euro per il talento brasiliano Giovane.

