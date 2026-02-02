Gazzetta dello Sport | L’oro di Napoli Talento purissimo e la faccia tosta Vegara è già grande

Da napolipiu.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vegara, il giovane di Napoli, si fa subito notare per la sua faccia tosta e il modo sicuro di muoversi in campo. È uno scugnizzo che sembra aver già capito tutto, e la sua personalità forte si riflette anche nelle giocate. I tifosi lo seguono con attenzione, convinti che possa fare grandi cose. Per ora, il ragazzo dimostra di avere già un carattere da predestinato.

"> Uno scugnizzo lo riconosci subito: faccia tosta, sfrontatezza e quella convinzione profonda di essere sempre un passo avanti. Antonio Vergara incarna perfettamente questo identikit. Lo racconta Vincenzo D’Angelo, inviato a Napoli per la Gazzetta dello Sport, tracciando il percorso di un talento che ha saputo aspettare il suo momento, superando infortuni, prestiti e una concorrenza che sembrava schiacciarlo. In pochi, a inizio stagione, pensavano che Vergara potesse emergere subito, con davanti campioni come De Bruyne, Anguissa e McTominay. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

gazzetta dello sport l8217oro di napoli talento purissimo e la faccia tosta vegara 232 gi224 grande

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “L’oro di Napoli. Talento purissimo e la faccia tosta, Vegara è già grande”

Approfondimenti su Napoli Talento

Gazzetta dello Sport: “McTominay, l’uomo delle notti storiche: il Napoli si aggrappa al suo talento per rialzarsi”

Gazzetta dello Sport: “Napoli, ecco Giovane: 20 milioni per il talento brasiliano. Ora Manna cerca il colpo sulle fasce”

Il Napoli si prepara a consolidare la propria rosa con un investimento significativo: 20 milioni di euro per il talento brasiliano Giovane.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Talento

Argomenti discussi: Italia, la Champions dei rimpianti: quanti sprechi per Inter, Juve e Atalanta. Napoli, è fallimento; Capello: Il freddo norvegese? Il sintetico? No, contro il Bodo l'Inter deve temere un'altra cosa...; Douvikas: Como mi ricorda le spiagge della Grecia. Fabregas un genio, ma ho imparato da Benitez; Chivu: Sommer? E' colpa mia, lo metto in difficoltà con certe richieste.

Il Festival dello Sport di Trento torna a ottobre 2026: ecco le dateLe date da cerchiare sono quelle tra l'1 e il 4 di ottobre, con un evento che si preannuncia ricco di sorprese per chi ama lo sport Il Festival dello Sport di Trento tornerà con la sua nona edizione, ... gazzetta.it

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 26 gennaio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello SportLe prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 26 gennaio: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i princ ... sampnews24.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.