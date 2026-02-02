Gaza valico Rafah aperto sia in entrata che in uscita

Questa mattina il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto è stato aperto in entrambe le direzioni. Per ora, le autorità hanno deciso di consentire il transito sia in entrata che in uscita, una scelta che potrebbe facilitare il passaggio di persone e aiuti umanitari. La riapertura arriva dopo giorni di tensione nella regione, e si spera che possa portare un po’ di sollievo alla popolazione.

(Adnkronos) – Il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto, aperto oggi, lunedì 2 febbraio 2026, in entrambe le direzioni. A riferirne, all'indomani della riapertura parziale del valico, è un ufficiale israeliano. "Dopo l'arrivo della missione Eubam, il valico di Rafah è aperto per gli spostamenti degli abitanti, sia in.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Gaza Valico Gaza, Israele annucia la riapertura del valico di Rafah da domenica: “Consentito solo il traffico pedonale in entrata e uscita” Israele ha annunciato che da domenica riaprirà il valico di Rafah, al confine con l’Egitto. Gaza, Israele smentisce l’apertura del valico di Rafah Il valico di Rafah tra Gaza e Israele rimarrà chiuso fino a quando Hamas non restituirà il corpo dell'ultimo ostaggio ancora detenuto a Gaza. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Gaza, richiuso di nuovo il valico di Rafah. Israele chiede le salme degli ostaggi morti Ultime notizie su Gaza Valico Argomenti discussi: Gaza, Israele annuncia la riapertura del valico di Rafah ma solo per le persone; Israele ha riaperto valico di Rafah con l’Egitto; Israele ferma le attività di Msf a Gaza: Fuori dalla Striscia dal 28 febbraio; Israele annuncia stop operazioni Msf a Gaza: Non ha fornito elenco personale - La Striscia di Gaza potrebbe diventare una sorta di protettorato degli Emirati Arabi Uniti. Aperto il valico di Rafah in entrata e in uscita da GazaGERUSALEMME, 02 FEB - Il valico di Rafah a Gaza è stato aperto per l'ingresso e all'uscita dei residenti: lo ha fatto sapere un funzionario della sicurezza israeliano. (ANSA) ... ansa.it Il valico di Rafah aperto in entrata e uscita, a Gaza l’Idf uccide un bimbo di 3 anniSarà consentito il passaggio di 50 persone al giorno in entrambe le direzioni. Ma intanto proseguono le incursioni israeliane ... unionesarda.it I palestinesi arrivano a #Rafah per la riapertura del valico #Gaza x.com Ambulanze e camion carichi di aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza sono arrivati al lato egiziano del valico di Rafah - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.