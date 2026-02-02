Dopo settimane di chiusura, il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto riapre le porte. Questa mattina, il primo paziente palestinese ha attraversato il confine, diretto in Egitto per ricevere cure mediche. La notizia dà speranza a chi aspetta di uscire dalla Striscia per le cure di cui ha bisogno. La riapertura apre una breve finestra di respiro per le persone intrappolate in una situazione difficile.

(LaPresse) Il primo evacuato medico da Gaza è entrato in Egitto con la riapertura del valico di Rafah. Nella giornata di lunedì è prevista l’evacuazione di cinque persone malate. Tra i primi a passare il confine per ricevere cure mediche è Mohamed Abu Mustafa, accompagnato dalla madre Rajaa Abu Mustafa, trasportati su vetture dell’Onu e della Mezza luna Rossa da Khan Younis. L’apertura è un passo fondamentale nel cessate il fuoco tra Israele e Hamas, ma è soprattutto simbolica, poiché ogni giorno solo pochi palestinesi potranno attraversare il confine in entrambe le direzioni. Non sarà consentito inoltre il passaggio di merci. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, riapre il valico di Rafah: i primi pazienti palestinesi diretti in Egitto

Stamattina, il primo gruppo di palestinesi torna nella Striscia di Gaza dall'Egitto.

Dopo giorni di chiusura, il valico di Rafah tra Gaza e l'Egitto riapre parzialmente.

