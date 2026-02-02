Gaza | riaperto il valico di Rafah ma la situazione resta critica

Dopo giorni di chiusura, il valico di Rafah tra Egitto e Gaza è stato riaperto. Ora passano circa 50 persone al giorno, ma la situazione umanitaria resta critica. Le autorità avvisano che l’arrivo di aiuti è ancora troppo lento per far fronte alle necessità della popolazione.

Riaperto il passaggio tra Egitto e Gaza con 50 persone al giorno, ma la crisi umanitaria resta grave.. Il valico di Rafah, punto di collegamento tra l’Egitto e la Striscia di Gaza, è stato riaperto per l’ingresso e l’uscita dei residenti. Lo ha confermato un funzionario della sicurezza israeliano, precisando che l’apertura avviene con la supervisione delle squadre EUBAM, missione dell’Unione Europea per l’assistenza alle frontiere. Secondo i media statali egiziani, il valico consentirà inizialmente il passaggio di 50 persone al giorno in entrambe le direzioni. Al Qahera News, testata legata all’intelligence egiziana, ha riferito che 50 persone partiranno dall’Egitto verso Gaza e altrettante entreranno da Gaza nei primi giorni di operatività del valico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Questa mattina a Gaza un bambino di soli 3 anni è stato ucciso durante un raid delle forze israeliane nel sud della regione.

Israele annuncia la riapertura del valico di Rafah tra Gaza e Israele, in accordo con i 20 punti del piano di pace tra le due parti.

Stefano Rebora illustra la situazione attuale a Gaza al Che Stella 2025

