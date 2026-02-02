Gates ed Epstein hanno simulato una pandemia nel 2017? Il social-dramma è virale e Heather Parisi dice la sua

Nelle ultime ore sui social impazza un rumor che fa discutere. Circola un’email del 2017, trovata tra i documenti di Jeffrey Epstein, che accusa Bill Gates di aver pianificato una pandemia finta insieme al miliardario. La notizia sta facendo il giro del web e alimenta dubbi e polemiche. Heather Parisi ha detto la sua, aggiungendo un altro capitolo a questa storia che sembra uscita da un film.

Nelle ultime ore, una serie di post virali sta scuotendo il web. Al centro della tempesta c'è un'email del 2017, emersa dai file di Jeffrey Epstein, che sembra suggerire un piano segreto tra il milionario e Bill Gates per simulare un'epidemia globale. La notizia è stata diffusa da portali molto politicizzati come AF Post, scatenando l'indignazione di chi vede in queste carte la "pistola fumante" di un complotto mondiale. Ma, cosa c'è di vero e cosa non quadra? In 2017, Bill Gates discussed plans for "pandemic simulations" with Jeffrey Epstein. An email describing the idea referenced proposed projects such as simulated outbreak scenarios, expanded health-data infrastructure, and neurotechnology research potentially useful to.

