Gaslini crolla un pezzo di controsoffitto | Da tempo segnaliamo le criticità

Nei giorni scorsi si è verificato un crollo parziale del controsoffitto nel reparto di patologia neonatale dell’ospedale Gaslini. Alcuni pannelli sono caduti, dopo che da tempo erano stati segnalati problemi e infiltrazioni d’acqua nella zona. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma la situazione resta preoccupante. I sanitari avevano già avvertito della criticità, ora bisogna intervenire subito per mettere in sicurezza il reparto.

La denuncia del sindacato Uil Fp Gaslini, che chiede "un piano urgente di interventi per la sicurezza di utenti e lavoratori" Infiltrazione d'acqua e caduta parziale di pannelli del controsoffitto nel reparto di patologia neonatale del Gaslini. A denunciare l'accaduto è il sindacato Uil Fp Gaslini: "Ribadiamo la nostra preoccupazione per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti" si legge nella nota. "Da tempo segnaliamo la presenza di diverse criticità in istituto, molte delle quali non sono state ancora risolte, nonostante mettano a rischio l'incolumità di lavoratori e utenti - affermano dalla segreteria aziendale della Uil Fp Gaslini -.

