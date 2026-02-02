Gaming e beneficenza ‘IFreddo’ 21.783 dollari per la Bungie Foundation

Fabrizio Fantozzi, meglio noto come “IFreddo”, ha raccolto 21.783 dollari per la Bungie Foundation. Una cifra che dimostra come il mondo dei videogiochi possa fare davvero la differenza, unendo i giocatori in un gesto di solidarietà. Durante un evento dedicato al gaming e alla beneficenza, Fantozzi ha coinvolto numerosi appassionati, portando a casa un risultato importante e rafforzando la sua reputazione come figura di riferimento nel settore.

Fabrizio Fantozzi, conosciuto nella community videoludica come “IFreddo”, celebra un nuovo traguardo di solidarietà internazionale, confermando ancora una volta il valore del gaming come strumento di unione e sostegno concreto. ”Game2give” raccoglie fondi per supportare progetti umanitari, programmi pediatrici ospedalieri e iniziative di emergenza a livello globale, dimostrando che il videogioco può essere un potente motore di solidarietà e cambiamento positivo. Nel corso dell’edizione 2026, ”IFreddo” insieme alla sua community ha raccolto 21.783 dollari a favore della Bungie Foundation, l’organizzazione benefica legata alla celebre software house americana Bungie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

