Galatasaray su Ferguson | mercato aperto in Turchia ore decisive

Il mercato in Turchia resta aperto fino al 6 febbraio, mentre in Italia si chiude alle 20 di oggi. La differenza di tempistiche cambia le strategie di molte squadre, tra cui il Galatasaray. La società turca sta seguendo attentamente gli sviluppi e potrebbe approfittare delle ultime ore per concludere qualche affare prima della chiusura. Ferguson, in attesa di novità, osserva da vicino le mosse dei turchi. La finestra di mercato turca si conferma un’incognita importante per molti, con ancora molti nomi da sistemare.

Il tempo stringe in Serie A, ma non in Turchia. Mentre la finestra invernale italiana si avvia alla chiusura alle 20 di oggi, il mercato turco resterà aperto fino al 6 febbraio e questo cambia lo scenario per diversi nomi ancora in bilico. Il Galatasaray si muove con decisione alla ricerca di un centravanti e nelle ultime ore ha inserito Evan Ferguson tra i profili monitorati. Il club di Istanbul è pronto ad avviare i contatti sia con il Brighton sia con l’entourage del giocatore per valutare la fattibilità dell’operazione. La situazione resta fluida e coinvolge indirettamente anche la Roma. Con poche ore rimaste sul mercato italiano, ogni sviluppo dovrà essere letto in tempo reale, soprattutto considerando la diversa scadenza delle finestre internazionali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Le trattative tra Napoli e il giocatore Noa Lang stanno entrando nella fase finale, con le parti impegnate a definire la cifra del trasferimento.

Il Brighton torna a parlare di Evan Ferguson.

