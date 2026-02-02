Gala Fracci una festa per Carla
La quinta edizione del Gala Fracci si tiene al Teatro alla Scala, dedicata a Carla. La serata si è svolta sabato, con uno spettacolo che ha richiamato tanti appassionati e ammiratori. La replica è in programma domani, 3 febbraio, per chi si fosse perso la prima. La festa celebra la carriera della grande ballerina, con performance e momenti di ricordo.
Danza Quinta edizione al Teatro alla Scala per la manifestazione dedicata alla grande artista scomparsa nel 2021, in replica domani 3 febbraio dopo la prima di sabato. Una festa per Carla: quinta edizione al Teatro alla Scala per il Gala Fracci, in replica domani 3 febbraio dopo la prima di sabato. Apre il Défilé sulla marcia del Tannhaüser di Wagner il Corpo di Ballo del teatro e gli allievi dell'Accademia, gigantografie di Fracci nei ruoli iconici della sua carriera annunciano i brani dello spettacolo.
