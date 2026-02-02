Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha annunciato che le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio sono in corso. Lo ha comunicato tramite un video su Facebook, spiegando che gli interventi sono in fase di svolgimento. La città si muove per sistemare la zona, ma ancora non si conoscono i tempi precisi per il completamento.

Le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito alle bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio, affidate a un reel di Facebook. "Sono in corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio, un intervento fondamentale che permetterà di restituire ai cittadini una spiaggia pulita, sicura e finalmente accessibile a tutti". Lo dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in una reel pubblicato su Facebook. "Questo intervento è parte di un progetto più ampio - spiega - la restituzione della balneabilità di un tratto di costa strategico per Napoli. Un percorso complesso, che procede passo dopo passo anche grazie ai lavori portati avanti da Abc per garantire la qualità delle acque. 🔗 Leggi su 2anews.it

Gaetano Manfredi: "Sono in corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio"

Sono in corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio.

A San Giovanni a Teduccio, Cosenza, proseguono i lavori di bonifica dell’ultimo tratto di costa.

