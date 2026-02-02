Fusco dà la scossa al Cesena col gigante Cerri e la ' scommessa' Castrovilli Il ' pacco' Diao rispedito indietro saluta Celia

La sessione di mercato al Cesena si è accesa negli ultimi minuti. Fusco ha deciso di puntare forte su Cerri, che ha segnato il gol decisivo, e ha scommesso su Castrovilli. Nel frattempo, Diao è stato rispedito indietro senza lasciare tracce, mentre Celia ha detto addio alla squadra. La giornata si è conclusa con molte novità e sorprese per i tifosi bianconeri.

Non sono di sicuro mancati i movimenti in casa Cesena nell'ultima frenetica giornata di calciomercato. Operazioni in entrata e in uscita per i bianconeri Non sono di sicuro mancati i movimenti in casa Cesena nell'ultima frenetica giornata di calciomercato. Il ds Fusco dà la scossa alla squadra di Mignani che ha perso quattro delle ultime cinque partite di campionato. Gli uomini copertina sono senza dubbio Alberto Cerri per l'attacco e Gaetano Castrovilli per il centrocampo. Operazioni anche in uscita con gli addii di Celia e di Diao, rispedito a Bergamo. Come è noto, ha già salutato e non senza polemiche, Blesa, l'attaccante è stato ceduto per oltre un milione e mezzo di euro ai portoghesi del Rio Ave.

