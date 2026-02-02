Furti ravvicinati in centro | cinque unità abitative violate in pochi minuti allarme tra i residenti

Nella notte tra venerdì e sabato, cinque appartamenti in un palazzo di Cicalesi, quartiere di Nocera Inferiore, sono stati svaligiati in meno di trenta minuti. I residenti si sono svegliati con le porte forzate e gli oggetti sparsi ovunque. La paura è cresciuta in un quartiere già preoccupato per la frequenza di questi episodi. La polizia ha avviato le indagini, mentre i cittadini chiedono più sicurezza.

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, a Cicalesi, quartiere di Nocera Inferiore, si è verificato un'onda d'urto criminale che ha scosso il centro abitato: cinque appartamenti di un unico palazzo sono stati violati in meno di trenta minuti. L'azione, rapida e mirata, ha colto di sorpresa i residenti, molti dei quali si sono svegliati nel cuore della notte con la sensazione di essere stati presi di mira da un'organizzazione abile e spietata. I ladri hanno agito con precisione, portando via denaro contante, gioielli e oggetti di valore, lasciando dietro di sé solo il silenzio rotto dal rumore di porte forzate e finestre aperte.

