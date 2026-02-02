In serata due appartamenti nella zona sud di Porto San Giorgio sono stati svaligiati in pochi minuti. Un gruppo di ladri esperti è entrato in azione, muovendosi in modo rapido e silenzioso. Sono fuggiti prima che i vicini si accorgessero di qualcosa. La polizia sta ora indagando per capire come siano entrati e se ci siano altri obiettivi in zona.

Due appartamenti nella zona sud di Porto San Giorgio sono stati svaligiati in pochi minuti da un gruppo di intrusi esperti, che hanno agito con precisione e velocità. L’episodio, avvenuto intorno alle 21.45 del 2 febbraio 2026, ha colto di sorpresa i proprietari, rientrati a casa dopo una serata fuori. I ladri, già noti per i raid in zona Fermano, hanno scelto un metodo preciso: dopo essersi arrampicati lungo una grondaia, hanno raggiunto una finestra al secondo piano, rotto il vetro e penetrato all’interno. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro l’appartamento alla ricerca di oggetti di valore, portando via gioielli, oro e contante per un valore stimato in decine di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furti in serata: due appartamenti presi di mira da un gruppo esperto di intrusi in azione rapida e silenziosa

A Viterbo e dintorni, i furti non si fermano.

