A Verezzo, frazione di Sanremo, i residenti si sono trovati più preoccupati dopo una serie di furti in casa. Le forze dell’ordine hanno deciso di rafforzare i controlli e installare nuove telecamere di sorveglianza per cercare di mettere fine a questa ondata di furti che ha messo in allarme la comunità.

A Verezzo, la frazione collinare di Sanremo, si è intensificata nelle ultime settimane l’attenzione verso la sicurezza dei cittadini dopo una serie di furti in abitazioni che ha scosso la comunità. Gli episodi, avvenuti in diversi punti del paese, hanno generato un’ondata di preoccupazione tra i residenti, molti dei quali hanno riferito di sentirsi vulnerabili anche in zone tradizionalmente tranquille. La situazione ha spinto il Comune, con la firma del sindaco Alessandro Mager e del presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, a inviare una richiesta formale al prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, chiedendo un rafforzamento immediato dei controlli sul territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furti in casa a Verezzo: rafforzati i controlli, nuove telecamere in arrivo

Approfondimenti su Verezzo Sanremo

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Verezzo Sanremo

Argomenti discussi: Furti nelle abitazioni durante le vacanze: i consigli della Polizia; Banda della cassaforte: tre furti ingenti in 24 ore; Paura tra Terlizzi e Molfetta: cinque furti in casa in una settimana | Il video; Furto in casa a Campodarsego, cassaforte aperta col flessibile: il bottino è di centomila euro.

Ladri in casa dell'imprenditrice sradicano dal muro la cassaforte, poi salutano i vicini: «Ora chiamate pure i carabinieri»FELTRE - Entrano in casa, sradicano dal muro una cassaforte e poi si danno alla fuga. È questo il caso più eclatante tra i furti che nel weekend sono stati messi a segno ... ilgazzettino.it

Cava de'Tirreni, furto in casa a via Marconi: «Ancora segni sui citofoni»Torna l'emergenza furti in città. Ripulito un appartamento in via Marconi dove i ladri hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per portare via soldi e preziosi. Secondo ... ilmattino.it

Nuova ondata di furti nelle abitazioni di Scurcola Marsicana: "Monitorano i movimenti e poi entrano in casa" https://www.terremarsicane.it/nuova-ondata-di-furti-nelle-abitazioni-di-scurcola-marsicana-monitorano-i-movimenti-e-poi-entrano-in-casa/ #Attualità # - facebook.com facebook

Furti in casa durante le visite dell'ex badante, 90enne mette le telecamere per incastrarla: arrestata e condannata x.com