Furlani e Dosso sfide mondiali a Ostrava

Questa mattina a Ostrava il Czech Indoor Gala ha preso il via con alcuni degli atleti italiani più attesi. Furlani ha affrontato il lungo, Dosso i 60 metri, mentre Arese e Zenoni si sono sfidati nel mezzofondo. È una tappa importante del World Indoor Tour e le gare si sono fatte subito emozionanti.

Pomeriggio di alto livello a Ostrava, dove martedì va in scena la prima tappa Gold europea del World Indoor Tour. In pista e in pedana scendono l’oro mondiale del lungo Mattia Furlani, l’argento iridato dei 60 Zaynab Dosso, e i mezzofondisti Pietro Arese (3000) e Marta Zenoni (1500). Alle 18.00 Mattia Furlani affronta il greco Miltiadis Tentoglou, apparso in ripresa dopo una stagione passata meno brillante. Il saltatore azzurro delle Fiamme Oro guida le liste mondiali stagionali grazie all’8,33 del debutto di Parigi, otto centimetri in più rispetto all’8,25 firmato da Tentoglou. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Furlani Dosso Mattia Furlani sfida Tentoglou nella gara clou del meeting di Ostrava. Dosso debutta sui 60 Martedì 3 febbraio, a Ostrava, si tiene la tappa di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Dosso verso i Mondiali indoor: tre meeting internazionali e Assoluti nel calendario invernale Il calendario invernale si arricchisce di eventi di rilievo, con tre meeting internazionali e gli Assoluti che preparano i migliori atleti italiani ai Mondiali indoor. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Furlani Dosso Meeting di Ostrava: Furlani sfida Tentoglou, Dosso debutta nei 60Grande attesa anche per Zaynab Dosso, vice?campionessa mondiale in carica dei 60 metri. L’atleta italiana farà il suo debutto stagionale indoor affrontando la ceca Karolina Manasova (7,05 in stagione) ... it.blastingnews.com Mattia Furlani sfida Tentoglou nella gara clou del meeting di Ostrava. Dosso debutta sui 60Appuntamento fissato martedì 3 febbraio a Ostrava per la terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Dopo i due ... oasport.it Nell'evento della Repubblica Ceca, l'esordio stagionale di Dosso e Zenoni nei 60 e 1500 femminili, con anche la presenza di Arese nei 3000 maschili #SportMediaset facebook

