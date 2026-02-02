Fumano lo spinello sulla panchina vedono i vigili e gli consegnano le dosi

Due giovani stanno fumando uno spinello sulla panchina vicino alla stazione. Quando vedono arrivare i vigili, consegnano le dosi e cercano di farla franca. La scena si svolge in pieno giorno, davanti agli occhi di passanti e residenti.

I tre ragazzi erano seduti tranquillamente sulla panchina quando si sono avvicinati gli agenti per un controllo. Uno dei giovani ha consegnato senza problemi le sei dosi che aveva Stavano fumando uno spinello seduti sulla panchina vicino alla stazione quando, improvvisamente, si avvicina una pattuglia della polizia locale. Gli agenti controllano i tre giovani e dopo essere stati identificati uno dei tre consegna agli agenti sei piccoli involucri contenenti 8 grammi di marijuana. È successo nel tardo pomeriggio di sabato 31 gennaio a Monza. Gli agenti della polizia locale, nucleo motociclisti, hanno notato i tre giovani seduti sulla panchina, intenti a fumare quello che sembrava essere uno spinello.🔗 Leggi su Monzatoday.it

