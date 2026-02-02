Fulgens | storia di una scintilla l’Anfiteatro Campano celebra la fiamma olimpica e la storia dei gladiatori

L’Anfiteatro Campano ha ospitato ieri mattina un evento speciale dedicato alla storia dei gladiatori e alla fiamma olimpica. L’occasione fa parte di un programma culturale promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che mira a collegare passato e presente attraverso eventi che celebrano le radici della cultura italiana e dello sport. La mattinata ha visto coinvolti visitatori e appassionati, curiosi di scoprire storie antiche che si intrecciano con i simboli moderni delle Olimpiadi.

Sarà esposta la base del tripode che ospitò la fiamma olimpica negli anni Sessanta, a sottolineare il dialogo simbolico tra passato e presente Nell’ambito del Programma della Fondazione Milano Cortina 2026 Olimpiade Culturale, giovedì 5 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 13.30, l’Anfiteatro Campano ospiterà l’evento “Fulgens: storia di una scintilla”, un’iniziativa che unisce storia, cultura e memoria olimpica. Promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali Campania, dalla Direzione dell’Anfiteatro, dal Museo archeologico nazionale dell’antica Capua e dal Mitreo di Santa Maria Capua Vetere, in collaborazione con il Comune di Santa Maria Capua Vetere e l’I.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Anfiteatro Campano La fiamma olimpica accende l’Alto Garda: una giornata che resterà nella storia La fiamma olimpica ha attraversato per la prima volta l’Alto Garda, segnando un momento importante per la zona. La fiamma olimpica ad Arcore: "Un appuntamento con la storia" A Arcore si prepara il passaggio della fiamma olimpica, un evento significativo che richiede un impegno logistico considerevole per garantire la sicurezza lungo i 3,5 chilometri del percorso cittadino. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Anfiteatro Campano Breve storia di una famiglia, thriller esistenzial-borgheseFinalmente una Cina urbana, borghese con i suoi grattacieli e con il suo benessere. Niente desolati spazi rurali o industrie approssimative nel nulla della provincia. Lin Jianjie, debuttante nel ... ansa.it In occasione della #primadomenicadelmese, domenica 1 febbraio 2026, al Museo archeologico nazionale dell’antica Capua e all’Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere, l’ingresso sarà #gratuito. Sarà una bella occasione per godere dello str - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.