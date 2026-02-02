Fuggito all’arrivo dei carabinieri trovato in auto con attrezzi per scassi dopo aver abbandonato il noleggio

Un uomo ha lasciato di corsa un’auto a noleggio lungo via Casilina, a Torre Maura, quando ha visto arrivare i carabinieri. Dopo aver abbandonato il veicolo, che sembrava contenere attrezzi per scassi, si è dato alla fuga a piedi. I militari hanno trovato l’auto in sosta e stanno cercando di risalire all’identità dell’uomo, ancora sconosciuto.

Un uomo ha abbandonato un'auto a noleggio in via Casilina, a Torre Maura, all'improvviso all'arrivo di una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma Alessandrina. Il conducente, non ancora identificato, ha preso la fuga a piedi dopo aver lasciato il veicolo a pochi metri dalla strada, in pieno centro abitato, con l'intenzione di sottrarsi al controllo. Durante la fuga, ha perso parte del denaro che portava con sé: circa 980 euro in contanti, sparpagliati sul marciapiede. I militari hanno immediatamente bloccato la zona e proceduto al controllo del veicolo, trovandolo in uno stato di evidente preparazione a un'azione criminale.

