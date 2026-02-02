Fuggitivi minori fermati dai Carabinieri a bordo del treno dopo la fuga dal centro di Sassari

Due minorenni di origine nordafricana sono stati fermati dai Carabinieri a bordo di un treno poco dopo aver tentato di scappare dal centro di accoglienza di Sassari. I giovani, appena usciti da un’operazione di polizia a Loiri Porto San Paolo per una serie di furti, hanno cercato di allontanarsi, ma sono stati intercettati prima di raggiungere altre destinazioni. La vicenda si è conclusa con il loro ritorno in struttura e le verifiche in corso.

Due minorenni di origine nordafricana, appena usciti da un'operazione di arresto avvenuta a Loiri Porto San Paolo per una serie di furti, hanno tentato di fuggire dal centro di accoglienza minorile di Sassari. L'azione è avvenuta nel tardo pomeriggio del primo febbraio 2026, quando i due si sono lanciati dal quarto piano dell'edificio dopo aver divelto l'inferriata di una finestra. L'evacuazione è stata rapida, improvvisa, e ha scatenato un'immediata ricerca coordinata tra le forze dell'ordine. I Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile, in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, hanno immediatamente avviato le ricerche, concentrando l'attenzione sulle vie di fuga più probabili.

