Frattesi Lazio era tutto fatto | il Liverpool ha fatto saltare la trattativa

La trattativa tra la Lazio e Davide Frattesi sembrava ormai chiusa, con tutte le parti d’accordo. Poi, all'ultimo momento, il Liverpool è entrato in gioco e ha fatto saltare tutto. Ora, il futuro del centrocampista italiano resta ancora in bilico.

Frattesi Lazio. Il nome di Davide Frattesi è stato uno dei più caldi in casa Inter durante questa sessione di calciomercato. Il centrocampista nerazzurro è finito nel mirino di diversi club, soprattutto all'estero, con la Premier League che ha mostrato interesse concreto attraverso il Nottingham Forest. Nelle ultime ore, però, si è inserita anche una pista tutta italiana. La Lazio avrebbe infatti provato ad affondare il colpo, presentando una proposta economica importante. A fare chiarezza è stato Alfredo Pedullà nel corso del live di Sportitalia: " I biancocelesti avevano proposto 25 milioni di euro.

