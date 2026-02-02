Francesco Baccini malore prima di Domenica In Come sta adesso

Un pomeriggio televisivo molto atteso si è trasformato, all’ultimo momento, in un’assenza che non è passata inosservata. Francesco Baccini ha avuto un malore prima di entrare in studio a Domenica In. I telespettatori si sono chiesti subito come stesse e cosa fosse successo. Per ora, i medici hanno confermato che sta meglio e si sta riprendendo, ma l’incidente ha scosso tutti i presenti e il pubblico a casa.

Un pomeriggio televisivo molto atteso si è trasformato, all’ultimo momento, in un’assenza che non è passata inosservata.  Francesco Baccini, cantautore genovese dalla carriera lunga e fatta di alti e bassi, non ha partecipato alla puntata di  Domenica In  di domenica 1 febbraio, dove era atteso come ospite nel salotto di  Mara Venier. Alla base della rinuncia, un lieve malore che lo ha spinto a fermarsi e a rivolgersi ai medici per gli accertamenti del caso che lo hanno condotto in ospedale. Francesco Baccini in ospedale. Secondo quanto riportato da  Il Giorno, Fracesco Baccini, 65 anni, residente da oltre trent’anni a  Imbersago, in provincia di Lecco, ha avvertito un senso di malessere tale da consigliargli prudenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

