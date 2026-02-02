Francesco Baccini malore prima di Domenica In Come sta adesso

Un pomeriggio televisivo molto atteso si è trasformato, all’ultimo momento, in un’assenza che non è passata inosservata. Francesco Baccini ha avuto un malore prima di entrare in studio a Domenica In. I telespettatori si sono chiesti subito come stesse e cosa fosse successo. Per ora, i medici hanno confermato che sta meglio e si sta riprendendo, ma l’incidente ha scosso tutti i presenti e il pubblico a casa.

Francesco Baccini, cantautore genovese dalla carriera lunga e fatta di alti e bassi, non ha partecipato alla puntata di Domenica In di domenica 1 febbraio, dove era atteso come ospite nel salotto di Mara Venier. Alla base della rinuncia, un lieve malore che lo ha spinto a fermarsi e a rivolgersi ai medici per gli accertamenti del caso che lo hanno condotto in ospedale. Secondo quanto riportato da Il Giorno, Fracesco Baccini, 65 anni, residente da oltre trent'anni a Imbersago, in provincia di Lecco, ha avvertito un senso di malessere tale da consigliargli prudenza.

