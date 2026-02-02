Francesco Baccini malore prima della diretta a Domenica In Salta l' intervista | come sta il cantante

Baccini è stato portato in ospedale domenica pomeriggio, poco prima della sua presenza a Domenica In. Il cantante genovese non si è presentato in trasmissione, e si sospetta che il malore improvviso lo abbia colpito proprio in quei momenti. Le sue condizioni non sono ancora ufficialmente note, ma si sa che è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. La sua assenza ha lasciato sorpresa i fan e i colleghi, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Francesco Baccini aveva accettato l'invito di Mara Venier di partecipare alla puntata del 1 febbraio; l'occasione giusta per presentare il suo nuovo singolo "Franco Califano", dedicato proprio al popolare artista.

