Francesca Albanese torna domani alla Camera dei Deputati, sfidando le polemiche di Fratelli d’Italia. Dopo le accuse e le divergenze, l’esponente di sinistra si prepara a partecipare alla seduta confermando la sua presenza in aula. La sua ripresa in Parlamento accende di nuovo il dibattito politico, mentre l’opposizione continua ad attaccarla.

Nonostante tutte le sparate e le annesse polemiche, Francesca Albanese torna domani, martedì 3 febbraio, alla Camera dei Deputati. E lo fa dopo giorni di silenzio totale sui vergognosi fatti di Torino e sulle violenze al corteo pro-Askatasuna. Un mutismo che fa discutere, soprattutto considerato il suo iper-attivismo nel commentare qualsivoglia tema d’attualità, non solo politica. Insomma, la relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi sarà di nuovo protagonista a Montecitorio. Tappeti rossi per la pro-Pal. L’occasione è una conferenza organizzata dalla deputata del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, alla quale prenderanno parte anche i colleghi pentastellati Dario Carotenuto e Carmela Auriemma, i senatori di Avs Tino Magni e Peppe De Cristofaro, oltre al deputato Pd Arturo Scotto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Francesca Albanese alla Camera, insorge FdI: "Ecco cos'è la sinistra"

La conferimento della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese a Cesena ha suscitato dibattiti, con alcune opinioni che criticano il tempismo e la sensibilità della decisione, ritenendo che possa risultare divisiva e discutibile rispetto alla memoria della Shoah.

La tensione sale alla Camera prima ancora dell’inizio della conferenza stampa.

Francesca Albanese, ritorno alla Camera con i 5Stelle. Fdi: oltraggio al ParlamentoLa miccia si accende ancora prima che la conferenza stampa abbia inizio. Fratelli d’Italia insorge contro la scelta del Movimento 5 Stelle di ospitare alla Camera Francesca Albanese, relatrice special ... msn.com

Camera: Gardini, 'presenza Albanese messaggio sbagliato e divisivo, da sinistra doppia morale'Roma, 2 feb. (Adnkronos) - L'evento in programma domani alla Camera dei deputati con Francesca Albanese, oltre a sollevare forti perplessità sul ... iltempo.it

DOMANI, 3 FEBBRAIO ORE 14.30 – CONFERENZA STAMPA ALLA CAMERA CON FRANCESCA ALBANESE Domani, alla Camera dei Deputati, presenteremo in conferenza stampa il nuovo report della relatrice ONU Francesca Albanese, “Genocidio di Gaz - facebook.com facebook

Il tour romano di Francesca Albanese tra Spin time e il Parlamento. La relatrice Onu annuncia tre nuove tappe a Roma. "Io non la interromperei mai", dice il deputato della Lega Furgiuele, che voleva far entrare CasaPound alla Camera. Di @riccardocarly x.com