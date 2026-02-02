Frana Niscemi scuole fuori dalla zona rossa riaprono con gli psicologi in classe | Bambini smarriti

La scuola di Niscemi riapre, ma l’atmosfera resta pesante. Dopo la frana che ha colpito la zona, gli istituti sono tornati in funzione, anche se alcune aule sono ancora interdette. Per aiutare bambini e insegnanti a riprendere il ritmo normale, sono stati inviati psicologi nelle classi. I piccoli sembrano smarriti, e l’intervento degli esperti serve a farli sentire più sicuri mentre affrontano questa situazione difficile.

A Niscemi si cerca di tornare a una sorta di normalità, dopo che una frana a scorrimento con un fronte lungo 4 chilometri ha costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le proprie case. Nelle scorse ore c'è stata la riapertura di alcune strade di collegamento. Lunedì 2 febbraio sono anche ripartite le scuole. I giovani studenti saranno affiancati da equipe di psicologi. Frana a Niscemi: riaprono le scuole e arrivano gli psicologi "Lunedì ripartono le attività didattiche – ha spiegato il sindaco Massimiliano Conti – abbiamo già fatto il trasloco dai tre plessi chiusi perché sono nella zona rossa, quelli degli istituti San Giuseppe, Don Bosco e Belvedere.

