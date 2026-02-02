Frana di Niscemi il Pm | Non guarderemo in faccia a nessuno | La protezione civile | Sta rallentando

La Procura di Caltanissetta ha annunciato che non farà sconti nelle verifiche sull’agibilità di Niscemi, dove ieri si è verificata una frana che ha messo in crisi alcune case. La Protezione civile ha già iniziato i controlli e ha segnalato che i lavori stanno rallentando, mentre il governatore della Sicilia ha promesso che tutti avranno una casa. La situazione resta tesa, con le autorità che cercano di fare chiarezza e mettere in sicurezza i residenti.

"Al momento, non ci sono indagati ma escludo che il fascicolo rimarrà a carico di ignoti". Lo detto il procuratore di Gela, Salvatore Vella, sull'inchiesta avviata sulla frana di Niscemi. Vella, affiancato dal dirigente del commissariato di polizia Giovanni Minardi, ha incontrato i giornalisti nel Municipio del paese Nisseno. "Inizieremo a sentire persone - ha aggiunto il procuratore - non guarderemo in faccia nessuno. Ci stiamo muovendo su una notevole mole di documenti anche immagini fornite dall'agenzia italiana aerospaziale. Valuteremo se ci sono state condotte omissive che hanno contribuito a causare l'evento oppure se qualcuno, agendo, ha contribuito a causarlo", È ancora in movimento la frana di Niscemi, anche se "la velocità sta rallentando".

