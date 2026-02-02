Frammenti di ordinaria oppressione - mostra fotografica di Luca Pistone

La mostra fotografica di Luca Pistone racconta storie di vita quotidiana in zone di conflitto e oppressione. Le sue immagini mostrano la dura realtà di chi sopravvive tra violenza e prevaricazioni, dall’Africa al Sud-est asiatico e al Medio Oriente. Sono frammenti di reportage che non cercano l’effetto shock, ma vogliono far capire cosa significa vivere sotto oppressione ogni giorno.

Frammenti di reportage che raccontano di sopravvivenza, prevaricazioni, violenza e speranza. Dall’Africa al Sud-est asiatico, passando per il Medio Oriente: storie che non fanno notizia ma che sono necessaria testimonianza di ordinarie oppressioni.«Quando il racconto avviene in presa diretta, sovente emergono frammenti di storie, piccoli ritratti di un’umanità anonima, troppo spesso spezzata, mortificata, abusata. Il movimento della testimonianza, per esistere, ha bisogno di raccontare la cenere della terra, le braci che ancora bruciano, gli stracci pieni di sangue buttati a terra senza pietà alcuna.🔗 Leggi su Baritoday.it

