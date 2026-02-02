I consiglieri di Fratelli d’Italia criticano duramente la maggioranza di centrosinistra, accusandola di aver gestito male i fondi destinati al fotovoltaico. Secondo loro, si tratta di una

Una "maldestra mistificazione della realtà" è, per i consiglieri di Fratelli d’Italia, il marchio di fabbrica della maggioranza di centrosinistra. All’indomani delle giustificazioni date alla stampa dall’assessore all’ambiente Maria Rosa Conti, il gruppo di consiglieri meloniani replica alla ricostruzione data dei fatti, smentendo l’assessore. Su cosa? Il giorno prima Conti aveva spiegato pubblicamente perché la scuola di Borgo Santa Maria non avrà più un impianto fotovoltaico sul tetto, utile all’autonomia energetica dello stabile distribuendo la responsabilità tra Governo e Regione. "La Regione ha fatto uscire un bando qualche mese prima del decreto attuativo - ha spiegato Conti - quindi senza conoscere realmente le regole nel dettaglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fotovoltaico, il caso dei fondi persi. FdI contro Conti: "Narrazioni distorte"

