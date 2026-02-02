Formazioni confermate mentre Gary O’Neil affronta una dura prova contro i campioni
O’Neil si prepara a sfidare il PSG. Domenica, il nuovo allenatore dello Strasburgo affronta la sua prima grande sfida contro i campioni d’Europa, con le formazioni già confermate. La squadra si prepara a una partita difficile, con l’obiettivo di mettere in crisi i parigini in trasferta.
2026-02-01 21:02:00 Ecco quanto riportato poco fa: Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il nuovo allenatore Gary O’Neil affronterà la prova più dura domenica quando lo Strasburgo ospiterà i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain in Ligue 1. L’inizio di O’Neil in Francia è stato promettente, con lo Strasburgo che ha vinto le ultime tre partite, inclusa un’impressionante vittoria per 4-1 sul Lille lo scorso fine settimana. L’ex allenatore dei Wolves e del Bournemouth ha sostituito Liam Rosenior a gennaio, dopo che Rosenior si era unito al Chelsea in seguito alla partenza di Enzo Maresca.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Approfondimenti su Gary O’Neil
Formazioni confermate per lo scontro della Conference League mentre Glasner nomina una formazione forte
Le formazioni ufficiali per la prossima sfida di Conference League sono state confermate, con Glasner che punta su una squadra forte e competitiva.
Formazioni confermate mentre Mbappe e Co cercano di colmare il divario nella Liga
Cremonese-Inter, le formazioni UFFICIALI: Frattesi titolare! Esposito-Lautaro in attacco - facebook.com facebook
#RomaMilan LE FORMAZIONI UFFICIALI #Gasperini conferma #Soulè con #Dybala e #Malen DAJE ROMA DAJE x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.