Formazioni confermate mentre Gary O’Neil affronta una dura prova contro i campioni

O’Neil si prepara a sfidare il PSG. Domenica, il nuovo allenatore dello Strasburgo affronta la sua prima grande sfida contro i campioni d’Europa, con le formazioni già confermate. La squadra si prepara a una partita difficile, con l’obiettivo di mettere in crisi i parigini in trasferta.

2026-02-01 21:02:00 Ecco quanto riportato poco fa: Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il nuovo allenatore Gary O’Neil affronterà la prova più dura domenica quando lo Strasburgo ospiterà i campioni d’Europa del Paris Saint-Germain in Ligue 1. L’inizio di O’Neil in Francia è stato promettente, con lo Strasburgo che ha vinto le ultime tre partite, inclusa un’impressionante vittoria per 4-1 sul Lille lo scorso fine settimana. L’ex allenatore dei Wolves e del Bournemouth ha sostituito Liam Rosenior a gennaio, dopo che Rosenior si era unito al Chelsea in seguito alla partenza di Enzo Maresca.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Approfondimenti su Gary O’Neil

Le formazioni ufficiali per la prossima sfida di Conference League sono state confermate, con Glasner che punta su una squadra forte e competitiva.

