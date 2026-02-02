Forlì e Cesena ’capitali’ | Vincerà la qualità dei progetti e si faranno forza a vicenda

La decisione sulla candidatura di Forlì e Cesena a capitale della cultura 2028 si avvicina. Il 26 febbraio, le due città saranno chiamate a presentarsi al ministero per l’audizione decisiva. La sfida è aperta e tutto può ancora succedere. I rappresentanti locali sperano di convincere la commissione puntando su progetti concreti e sulla collaborazione tra i territori. La risposta ufficiale arriverà tra qualche settimana, ma intanto l’attesa cresce.

Forlì (insieme a Cesena) diventerà o no la 'Capitale della cultura 2028'? La corsa prevede un momento decisivo il 26 febbraio, in occasione dell'audizione al ministero. Oltre al dossier, ovvero il progetto culturale da realizzare nel 2028, nelle ultime settimane sono emersi altri elementi di riflessione: per esempio il ruolo di Cesena in appoggio al capoluogo capofila. Un vantaggio, come lo ritengono alcuni esperti, oppure un elemento di scarsa chiarezza, visto che formalmente la candidata è una sola, come pensano alcuni osservatori vicini al Governo? Valerio Melandri, assessore alla cultura nella prima giunta Zattini e direttore del master in Fundraising, pensa che Forlì abbia buone possibilità di vincere? "Voglio rispondere con un ricordo: quando ero assessore partecipai a una riunione che vedeva la presenza dei miei omologhi di tutta la regione.

Il futuro della Fiera di Forlì è ancora da definire, in un contesto di incertezze e sfide strutturali.

Allegni, impegno per la cultura: Forlì e Cesena capitali? Si può. Il liscio sia patrimonio UnescoSono saliti sul palco della Festa dell’Unità della Pescaccia per portare la loro esperienza nella Regione Emilia Romagna: l’assessora alla cultura Gessica Allegni (deleghe anche ai parchi e ... ilrestodelcarlino.it

I sentieri della bellezza di Forlì e CesenaLa candidatura a capitale italiana della cultura nel 2028 è prima di tutto una sfida con se stessi, dice Gianfranco Brunelli, presidente comitato scientifico Forlì con Cesena. Sono 25 le pretendenti ... rainews.it

