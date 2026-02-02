Forbidden fruit anticipazioni turche | Ender e Kaya costretti a sposarsi

Nei prossimi episodi di Forbidden Fruit, Ender e Kaya si troveranno costretti a sposarsi, ma non sarà l’amore a spingerli all’altare. L’aria si riempie di tensione e pressioni, mentre i due devono affrontare una decisione forzata, lontana dai sentimenti che un tempo li univano.

L’aria torna a profumarsi di fiori d’arancio nei prossimi episodi di Forbidden fruit anche se stavolta non sarà certo l’amore a condurre i protagonisti all’altare. La coppia in questione sarà formata da Ender e Kaya, che come anticipato convoleranno a nozze, anche se a convincerli a fare il grande passo sarà in realtà una forzatura (e non l’amore). Scopriamo insieme cosa accadrà. Trame future Forbidden fruit: Ender e Kaya sposi (ma l’amore non c’entra). La storyline prenderà il via nel momento in cui Kaya riconoscerà legalmente Yi?it come figlio. Il ragazzo – dopo la rottura del suo breve matrimonio con Lila Argun – diventerà così a tutti gli effetti un Ekinci e si sentirà in diritto di dare ai suoi genitori biologici delle regole ben precise. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

