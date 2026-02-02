Fontana | Solidarietà della Lombardia al poliziotto Alessandro Calista

La Lombardia si schiera con il poliziotto Alessandro Calista, che ieri è stato aggredito brutalmente a Torino. L’agente di 29 anni è stato preso di mira da un gruppo di estremisti dei centri sociali, che hanno aggredito senza pietà. Il governatore Fontana ha espresso pubblicamente la vicinanza e la solidarietà della regione, condannando l’episodio e invitando a mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza. La notizia ha fatto il giro della città, sollevando preoccupazioni sulla crescente violenza.

MILANO – “La solidarietà della Lombardia va ad Alessandro Calista, l’agente di 29 anni brutalmente aggredito ieri a Torino dagli estremisti dei centri sociali. Colpito a calci, pugni e martellate mentre era a terra, è ora ricoverato con contusioni multiple, ma non in pericolo di vita grazie all’intervento dei colleghi. Il nostro sostegno e il nostro grazie a lui e a tutte le donne e gli uomini in divisa ogni giorno impegnati per la sicurezza dei cittadini italiani”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Fontana: “Solidarietà della Lombardia al poliziotto Alessandro Calista” Approfondimenti su Alessandro Calista Alessandro Calista poliziotto pestato al corteo per Askatasuna a Torino, "Ho sentito un dolore terribile" Un poliziotto è rimasto ferito durante il corteo per Askatasuna a Torino. Chi è Alessandro Calista, il poliziotto aggredito a martellate al corteo per Askatasuna a Torino: ha 29 anni Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Alessandro Calista Argomenti discussi: Treno di cioccolato da record in piazza Città di Lombardia; Milano, scultura di cioccolato da record: il Winter Games Express entra nel Guinness dei primati; Eventi segnalati dai Comuni; La Lombardia entra nel Guinness: realizzata la scultura di cioccolato più lunga del mondo. REGIONE LOMBARDIA * : «OLIMPIADI 2026, PRESIDENTE FONTANA A BORMIO PER LA FESTA DEI VOLONTARI DELLA VALTELLINA: LA RAPPRESENTAZIONE CONCRETA DELLA VITALITÀ ...Queste persone, per lo più giovani, sono la rappresentazione concreta dell'entusiasmo e della vitalità che questo evento eccezionale è riuscito e riuscirà a ... agenziagiornalisticaopinione.it Olimpiadi 2026. Arianna Fontana in pista per la prevenzioneASST Valtellina e Alto Lario, in collaborazione con Regione Lombardia, hanno realizzato un video in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. quotidianosanita.it "Sono molto organizzati" le parole dell'agente alla premier. il poliziotto Alessandro Calista aggredito a martellate sabato: "Erano in tanti, tutti incappucciati". #ANSA - facebook.com facebook È stato arrestato uno dei presunti autori della violenta aggressione ad Alessandro Calista, 29 anni, agente di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, nel corso degli scontri di ieri a Torino. Si tratta di un 22enne proveniente dalla provincia di Grosseto. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.