Fontana di Trevi diventa a pagamento oltre 3mila biglietti venduti nelle prime ore

Nelle prime ore di oggi, più di 3.000 persone hanno già acquistato il biglietto per visitare la Fontana di Trevi. Da domani, l’accesso sarà consentito solo a chi pagherà, con un biglietto d’ingresso. La decisione ha già suscitato molte reazioni tra turisti e residenti.

Da oggi, 2 febbraio 2026, la Fontana di Trevi, simbolo mondiale della città di Roma, diventa accessibile solo previo pagamento di un biglietto d'ingresso. Il nuovo sistema, introdotto dal Comune di Roma, prevede un costo di due euro per accedere all'area prospiciente la fontana, con orari differenziati a seconda del giorno: dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 22.00, con ultimo ingresso alle 21, mentre nei weekend l'apertura è anticipata alle 9.00. La misura è stata annunciata ufficialmente durante una cerimonia di inaugurazione alla presenza dell'assessore capitolino al Turismo Alessandro Onorato, dell'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio e del sovrintendente ai Beni Culturali Claudio Parisi Presicce.

