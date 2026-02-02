Fontana di Trevi da oggi 2 euro per i turisti e c' è chi si lamenta | L' arte dev' essere di tutti

Da oggi i turisti devono pagare due euro per vedere la Fontana di Trevi. La decisione ha già suscitato qualche protesta: alcuni si lamentano, dicendo che l’arte dovrebbe essere accessibile a tutti. La novità entra in vigore da lunedì 2 febbraio, e ora chi vuole ammirare il monumento più famoso di Roma deve mettere mano al portafoglio.

(LaPresse) Da oggi (lunedì 2 febbraio) Roma introduce ufficialmente il biglietto d’ ingresso per uno dei suoi simboli più iconici, la Fontana di Trevi. L’accesso ai gradoni diventa a pagamento per i turisti, due euro a persona, mentre restano gratuiti ingresso e fruizione per i residente nella città. La novità è stata presa sostanzialmente bene, c’è chi ha apprezzato il fatto che di potersi godere la fontana senza troppi assembramenti ma c’è chi rivendica l’accesso gratuito alla cultura. Preoccupati anche alcuni negozianti presenti sulla piazza, il timore è che per pagare la fontana non pagano i loro prodotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

