Fontana di Trevi a pagamento biglietti a 2 euro

Da oggi, chi vuole visitare la Fontana di Trevi a Roma deve mettere mano al portafoglio. Per entrare davanti alla celebre fontana, infatti, sarà necessario acquistare un biglietto da due euro. La misura, annunciata dall’amministrazione comunale, mira a gestire il flusso di visitatori e mantenere il monumento in buone condizioni. La decisione ha già suscitato reazioni contrastanti tra turisti e residenti.

Da oggi per visitare la Fontana di Trevi, uno dei monumenti di Roma più frequentati dai turisti, bisognerà pagare un ticket di due euro. Alle 11 erano già stati venduti tremila biglietti. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000.

