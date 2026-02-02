Fontana di Trevi a pagamento biglietti a 2 euro

Da tv2000.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, chi vuole visitare la Fontana di Trevi a Roma deve mettere mano al portafoglio. Per entrare davanti alla celebre fontana, infatti, sarà necessario acquistare un biglietto da due euro. La misura, annunciata dall’amministrazione comunale, mira a gestire il flusso di visitatori e mantenere il monumento in buone condizioni. La decisione ha già suscitato reazioni contrastanti tra turisti e residenti.

Da oggi per visitare la Fontana di Trevi, uno dei monumenti di Roma più frequentati dai turisti, bisognerà pagare un ticket di due euro. Alle 11 erano già stati venduti tremila biglietti. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

fontana di trevi a pagamento biglietti a 2 euro

© Tv2000.it - Fontana di Trevi a pagamento, biglietti a 2 euro

Approfondimenti su Fontana Trevi

Fontana di Trevi a pagamento, biglietti a 2 euro per i turisti e visitatori

Questa mattina, a Roma, è iniziata ufficialmente la fase a pagamento per visitare la Fontana di Trevi.

Fontana di Trevi a pagamento per i turisti, il ticket costa due euro: tutti gli orari. Ecco come acquistare i biglietti

Da oggi, i turisti che vogliono vedere la Fontana di Trevi devono pagare un biglietto da due euro.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Fontana di Trevi a pagamento, biglietti a 2 euro

Video Fontana di Trevi a pagamento, biglietti a 2 euro

Ultime notizie su Fontana Trevi

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Biglietto d'ingresso per visitare la Fontana di Trevi; Fontana di Trevi a pagamento: ecco come funzionerà il nuovo accesso al monumento; Roma, Fontana di Trevi a pagamento dal 2 febbraio: biglietti a 2 euro; Fontana di Trevi, da lunedì ticket di 2 euro per i turisti. Il Campidoglio incasserà 6,5 milioni l’anno.

fontana di trevi aFontana di Trevi a pagamento, biglietti a 2 euro per i turisti e visitatoriDa oggi entra ufficialmente in vigore il ticket per avvicinarsi al bordo vasca. Onorato: 'Stimati fondi 6 milioni di incasso' ... adnkronos.com

fontana di trevi aDal 2 febbraio Fontana di Trevi costa due euro ai non residenti a Roma (ma solo fino alle dieci di sera)Il sito voluto da Papa Clemente XII e realizzato da Nicola Salvi, continuerà a essere visibile gratuitamente a tutti dopo le 22 ... blitzquotidiano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.