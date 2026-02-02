Fontana di Trevi a pagamento | 500 biglietti staccati in due ore più di tremila le prenotazioni

Da romatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La novità del biglietto da due euro per visitare la Fontana di Trevi sta creando caos. In sole due ore, sono stati venduti più di 500 biglietti e le prenotazioni hanno superato le tremila. La novità ha attirato molti turisti, che si sono messi in fila per assicurarsi un ingresso. La situazione si è fatta subito intensa, con code e confusione davanti alla fontana più famosa di Roma.

Tremila prevendite e più di 500 biglietti staccati nelle prime ore del debutto del ticket da 2 euro per l’accesso alla Fontana di Trevi. “La fila funziona - spiega l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio - e i turisti sono comprensivi. Il ticket è una grande opportunità per i cittadini e le cittadine romane di poter visitare gratuitamente gran parte del sistema museale capitolino”. L'introito stimato è di circa sei milioni di euro e in parte sarà destinato alla manutenzione della Fontana e la messa in sicurezza del percorso di discesa al catino. Per la gestione dei flussi sono stati, inoltre, assunti diciotto steward multilingue.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Fontana di Trevi

Roma. Onorato: in due ore 3.500 biglietti per Fontana Trevi

In appena due ore, sono stati venduti 3.

Fontana di Trevi diventa a pagamento, oltre 3mila biglietti venduti nelle prime ore

Nelle prime ore di oggi, più di 3.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Fontana di Trevi a pagamento, i visitatori: «Due euro non sono tanti»

Video Fontana di Trevi a pagamento, i visitatori: «Due euro non sono tanti»

Ultime notizie su Fontana di Trevi

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Biglietto d'ingresso per visitare la Fontana di Trevi; Fontana di Trevi a pagamento: ecco come funzionerà il nuovo accesso al monumento; Roma, Fontana di Trevi a pagamento da domani 2 febbraio: biglietti da 2 euro per i turisti; Da lunedì i turisti dovranno pagare un biglietto per visitare la Fontana di Trevi a Roma.

Roma fa cassa con la Fontana di Trevi: dal ticket per i turisti attesi 6,5 milioni all'annoPer fruire della fontana simbolo della Capitale servirà un biglietto da 2 euro, ma l'accesso rimarrà gratuito per i residenti. Siamo già intorno ai 3.500 biglietti venduti, dice l'assessore al Turis ... ilfoglio.it

fontana di trevi aFontana di Trevi diventa a pagamento, oltre 3mila biglietti venduti nelle prime oreLeggi su Sky TG24 l'articolo Fontana di Trevi diventa a pagamento, oltre 3mila biglietti venduti nelle prime ore ... tg24.sky.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.