Fontana di Trevi a pagamento | 500 biglietti staccati in due ore più di tremila le prenotazioni

La novità del biglietto da due euro per visitare la Fontana di Trevi sta creando caos. In sole due ore, sono stati venduti più di 500 biglietti e le prenotazioni hanno superato le tremila. La novità ha attirato molti turisti, che si sono messi in fila per assicurarsi un ingresso. La situazione si è fatta subito intensa, con code e confusione davanti alla fontana più famosa di Roma.

Tremila prevendite e più di 500 biglietti staccati nelle prime ore del debutto del ticket da 2 euro per l'accesso alla Fontana di Trevi. "La fila funziona - spiega l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio - e i turisti sono comprensivi. Il ticket è una grande opportunità per i cittadini e le cittadine romane di poter visitare gratuitamente gran parte del sistema museale capitolino". L'introito stimato è di circa sei milioni di euro e in parte sarà destinato alla manutenzione della Fontana e la messa in sicurezza del percorso di discesa al catino. Per la gestione dei flussi sono stati, inoltre, assunti diciotto steward multilingue.

