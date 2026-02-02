Follonica si colora | il Carnevale 2025 attira folle con sfilate e tradizioni rinnovate

Follonica ha vissuto una domenica di festa con il Carnevale 2025. Le strade si sono riempite di persone, attirate dalle sfilate e dalle tradizioni rivisitate. La città si è colorata di carri e maschere, mentre il sole caldo ha reso tutto ancora più vivace. È stata una giornata di allegria che ha superato ogni aspettativa.

Il Carnevale di Follonica ha fatto esplodere i numeri e le aspettative nella sua 59ª edizione, celebrata domenica 1 febbraio 2026 sotto un cielo terso e un sole caldo che ha regalato un'atmosfera da festa senza precedenti. La sfilata dei sette carri dei rioni cittadini, lungo il percorso che dal centro storico si snoda verso il lungomare, ha attirato folle di spettatori, molti dei quali giunti fin dal mattino per occupare i posti migliori. I dati ufficiali sul numero di presenze sono ancora in fase di elaborazione, ma è già certo che le vendite online dei biglietti abbiano superato ogni record precedente, segno di un ritorno di interesse e partecipazione che va ben oltre la tradizione locale.

