Foligno travolto non basta Longoni Il Tau Altopascio cala il tris in casa

Il Foligno esce sconfitto dalla trasferta contro il Tau Altopascio, che vince 3-1 davanti ai propri tifosi. Non basta l’impegno di Longoni, che segna il gol della bandiera, perché gli avversari calano il tris con un’ottima prestazione collettiva. I toscani si impongono con merito, grazie a un gioco più fluido e a una difesa solida. La squadra di casa chiude così un’altra partita vincente e si avvicina alla zona alta della classifica.

