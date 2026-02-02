Foligno travolto non basta Longoni Il Tau Altopascio cala il tris in casa
Il Foligno esce sconfitto dalla trasferta contro il Tau Altopascio, che vince 3-1 davanti ai propri tifosi. Non basta l’impegno di Longoni, che segna il gol della bandiera, perché gli avversari calano il tris con un’ottima prestazione collettiva. I toscani si impongono con merito, grazie a un gioco più fluido e a una difesa solida. La squadra di casa chiude così un’altra partita vincente e si avvicina alla zona alta della classifica.
Tau Altopascio 3 Foligno 1 TAU ATOPASCIO 5-3-2: Cabella; Chiti, Cartano, Meucci (21’ st Bouah), Soumah, Bachini (35’ st Del Gronchio); Carli, Lombardi, P. Carcani; Tordiglione, T. Carcani (27’ st Omorogieva). A disp.: Zipoli, Nunziati, Paperini, Borracchini, Bagnoli, Vaselli. All.: Maraia. FOLIGNO 4-3-3: Rossi; Qendro, Sbraga, Grea (35’ st Della Spoletina), Falasca; Settimi (35’ st Marchetti), Ceccuzzi, Ferrara (11’ st Pupo Posada); Khribech, Manfredi, Sylla (32’ st Longoni). A disp.: Mazzoni, Niclas, Da Pra, Iaquinta, Colina. All.: Manni. Arbitro: Patti di Palermo. Reti: 6’ pt, 20’ e 26’ st. Carcani, 40’ st Longoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
