Foggia fanno un convegno sulla disabilità ma le sedie a rotelle non possono accedere
Questa mattina a Foggia si è svolto un convegno sulla disabilità, ma tutto si è complicato all’ingresso. L’ascensore della “Sala Rosa” nel Palazzetto dell’Arte è troppo stretto per consentire alle sedie a rotelle di entrare. I partecipanti con disabilità si sono trovati di fronte a un ostacolo che li ha lasciati fuori dalla sala, creando disagio e scontento tra chi voleva partecipare attivamente all’evento.
L’episodio al Palazzetto dell’Arte: l’ascensore della “Sala Rosa” è troppo stretto per le sedie a rotelle. Il gruppo Solidea: “Contraddizione evidente, svuotata di significato l’iniziativa”. FOGGIA – Doveva essere un momento di confronto e crescita sui diritti e l’inclusione, ma si è trasformato in una testimonianza diretta delle barriere architettoniche che ancora affliggono la città. Lo scorso 30 gennaio, a Foggia, un incontro dedicato al tema della disabilità è stato segnato da un paradosso che ha sollevato polemiche e amarezza tra i partecipanti. L’evento si è svolto presso la “Sala Rosa” del Palazzetto dell’Arte, un luogo che si è rivelato strutturalmente inadeguato a ospitare proprio le persone a cui l’iniziativa era rivolta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondimenti su Palazzetto dell’Arte
Foggia, ospitano un convegno sulla disabilità ma l'ascensore del palazzo è troppo piccolo
Questa mattina a Foggia, un convegno sulla disabilità si trasforma in una scena di frustrazione.
Garlasco, dalle sedie spostate ai cucchiaini in cucina: gli elementi fanno pensare a più persone sulla scena
Indizi rinvenuti nella cucina di Garlasco suggeriscono la possibile presenza di più persone al momento dell’omicidio di Chiara Poggi.
Ultime notizie su Palazzetto dell’Arte
Argomenti discussi: Allarme 'Amr' in Capitanata: da Foggia la risposta coordinata alla resistenza agli antibiotici - FoggiaToday; Il lavoro sfruttato: a Foggia convegno su prevenzione e contrasto; Progetto Phoenix, a Foggia una rete per donne vulnerabili e bambini contro violenza e marginalità; Foggia: Università ospita il convegno nazionale sul contrasto allo sfruttamento lavorativo.
Foggia, fanno un convegno sulla disabilità ma le sedie a rotelle non possono accedereL'episodio al Palazzetto dell'Arte: l'ascensore della Sala Rosa è troppo stretto per le sedie a rotelle. Il gruppo Solidea: Contraddizione evidente, ... thesocialpost.it
Foggia, convegno sulla disabilità in un palazzo con ascensore troppo piccolo per le sedie a rotelleFoggia, convegno sulla disabilità in un palazzo con ascensore troppo piccolo per le sedie a rotelle Il convegno sulla disabilità organizzato a Foggia il ... ilsipontino.net
Le cose o si fanno bene o non si fanno proprio! Corso Roma, 12, 71121 Foggia FG 328 797 6859 #pizza #foggia #pizzanapoletana #puglia #pizzeria - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.