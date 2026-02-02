Questa mattina a Foggia si è svolto un convegno sulla disabilità, ma tutto si è complicato all’ingresso. L’ascensore della “Sala Rosa” nel Palazzetto dell’Arte è troppo stretto per consentire alle sedie a rotelle di entrare. I partecipanti con disabilità si sono trovati di fronte a un ostacolo che li ha lasciati fuori dalla sala, creando disagio e scontento tra chi voleva partecipare attivamente all’evento.

L’episodio al Palazzetto dell’Arte: l’ascensore della “Sala Rosa” è troppo stretto per le sedie a rotelle. Il gruppo Solidea: “Contraddizione evidente, svuotata di significato l’iniziativa”. FOGGIA – Doveva essere un momento di confronto e crescita sui diritti e l’inclusione, ma si è trasformato in una testimonianza diretta delle barriere architettoniche che ancora affliggono la città. Lo scorso 30 gennaio, a Foggia, un incontro dedicato al tema della disabilità è stato segnato da un paradosso che ha sollevato polemiche e amarezza tra i partecipanti. L’evento si è svolto presso la “Sala Rosa” del Palazzetto dell’Arte, un luogo che si è rivelato strutturalmente inadeguato a ospitare proprio le persone a cui l’iniziativa era rivolta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Foggia, fanno un convegno sulla disabilità ma le sedie a rotelle non possono accedere

Questa mattina a Foggia, un convegno sulla disabilità si trasforma in una scena di frustrazione.

