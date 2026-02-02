Focus su Joao Mario arrivato dalla Juve nello scambio con Emil Holm

Joao Mario si trasferisce dalla Juventus al Bologna, completando lo scambio con Emil Holm. La cessione dell’esterno svedese, che fino a poco fa era tra i migliori del suo biennio in Emilia, ha aperto la porta al portoghese. Ora il centrocampista arriva in prestito dal club torinese, pronto a mettersi alla prova in una nuova avventura.

Giunto a Bologna nell’operazione che ha portato lo svedese in bianconero, il ventiseienne lusitano sbarca sotto le Due Torri voglioso di riprendersi la scena. Si giocherà il posto sul binario destro con Nadir Zortea Classe 2000 originario di San Joao da Madeira, cresce nelle giovanili del Porto arrivando fino a vincere la Youth League nel 2019, per poi iniziare la carriera fra i “grandi”. Con la prestigiosa casacca della prima squadra dei Dragoes biancoblù gioca dal 2020 al 2025, mettendo insieme 181 presenze condite da 5 gol e ben 26 assist. Nel suo personale palmares due scudetti portoghesi, una Coppa di Lega e quattro Coppe di Portogallo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Un nuovo possibile scambio di mercato tiene banco in queste ore.

La Juventus sta facendo mosse di mercato.

