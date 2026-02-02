Flavio Menardi, pilota di Ampezzo, ha conquistato il titolo mondiale di parabob a St. Moritz. La vittoria porta con sé un sorriso e un record importante, ma anche un’amara constatazione: niente Olimpiadi per lui e per altri atleti paralimpici. La festa per il traguardo raggiunto si mescola alla delusione di non poter partecipare a un evento che sembrava alla portata.

BELLUNO - Il pilota ampezzano Flavio Menardi è campione del mondo di bob paralimpico. Ha vinto il titolo iridato sulla pista di St. Moritz Celerina, in Svizzera. Dopo le due prime discese, Menardi era terzo. Nel secondo giorno di gare è riuscito a proporre due discese perfette, con una lettura intelligente della complessa pista svizzera, tanto da far segnare 1’13”88 nella terza manche e 1’13”60 nella quarta, per il complessivo 4’54”85, che gli vale l’oro. In serata, al ritorno a casa, ha trovato parenti, amici, compaesani ad attenderlo a Ciadin, uno dei sei Sestieri d’Ampezzo, la contrada in cui abita Flavio, nella frazione di Ronco, dove c’è lo sliding centre olimpico, la pista Eugenio Monti, che accoglierà le Olimpiadi invernali 2026. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Flavio Menardi è campione del mondo di parabob, la festa e l'amarezza: «Niente Olimpiadi per noi»

Approfondimenti su Flavio Menardi

Il presidente Zaia ha festeggiato il successo di Menardi, che ha vinto il titolo mondiale di parabob.

Flavio Menardi, il pilota di Ronco, ha vinto il titolo mondiale nel monobob paralimpico sulla pista di St.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Flavio Menardi

Argomenti discussi: Parabob. Festa a Cortina, Flavio Menardi è campione del mondo; Flavio Menardi campione del mondo di Para Bob, Zaia: Un simbolo di Cortina, del Veneto e dell’Italia. Che questa disciplina entri nel...; Sul filo dei centesimi: Menardi campione del mondo nel parabob; Titolo mondiale di parabob per Flavio Menardi, la Federazione: Una vittoria che racconta un percorso fatto di sacrifici, cadute e ripartenze, fino al traguardo più alto.

Flavio Menardi è campione del mondo di parabob, la festa e l'amarezza: «Niente Olimpiadi per noi»BELLUNO - Il pilota ampezzano Flavio Menardi è campione del mondo di bob paralimpico. Ha vinto il titolo iridato sulla pista di St. Moritz Celerina, in Svizzera. Dopo le due prime ... ilgazzettino.it

Titolo mondiale di parabob per Flavio Menardi, la Federazione: Una vittoria che racconta un percorso fatto di sacrifici, cadute e ripartenze, fino al traguardo più altoCORTINA D'AMPEZZO. Titolo mondiale di parabob per Flavio Menardi. Il successo iridato arriva a Sankt Moritz. Il portacolori del Bob club Cortina e atleta del Progetto giovani di Fondazione Cortina ha ... ildolomiti.it

Il portacolori del Bob club Cortina e atleta del Progetto giovani di Fondazione Cortina, Flavio Menardi, è campione del mondo di parabob. La Federazione italiana sport invernali paralimpici: "Velocità, coraggio e fiducia assoluta in ogni curva" - facebook.com facebook