Firenze traliccio demolito a Torregalli | al via la rimozione di 68 pali della luce

Da lanazione.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, in zona Torregalli, sono iniziati i lavori per rimuovere un traliccio dell’alta tensione vicino all’ospedale San Giovanni di Dio. La società Terna ha avviato le operazioni per smantellare i 68 pali della luce che erano ancora in piedi in quell’area. La demolizione è partita questa mattina e proseguirà nelle prossime settimane. La zona è stata messa in sicurezza, e nessuno è rimasto coinvolto durante le operazioni.

Firenze, 2 febbraio 2026 - Terna ha avviato le attività di rimozione dei sostegni elettrici previsti nel Comune di Firenze, con la demolizione di un traliccio in un’area prossima all’ospedale San Giovanni di Dio. L’intervento, svolto alla presenza dell’assessora a urbanistica, decoro urbano e toponomastica del Comune di Firenze, Caterina Biti e del responsabile del dipartimento trasmissione Centro-Nord di Terna, Gilberto Ricci, dà il via ad una prima fase di lavori, della durata di tre settimane, che prevede la rimozione d i 2 km di collegamenti aerei, per un totale di 7 sostegni. L’attività, resa possibile dalla precedente realizzazione di nuove linee in cavo interrato, rientra nel più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete elettrica dell’area metropolitana di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

firenze traliccio demolito a torregalli al via la rimozione di 68 pali della luce

© Lanazione.it - Firenze, traliccio demolito a Torregalli: al via la rimozione di 68 pali della luce

Approfondimenti su Firenze Torregalli

Al via la rimozione dei tralicci della rete elettrica. Demolito il primo vicino all’ospedale Torregalli

Questa mattina sono iniziati i lavori per rimuovere i tralicci della rete elettrica nell’area metropolitana.

Notte di tempesta sull'Agrigentino: il vento è arrivato a 68 Km/h, alberi e pali dell'illuminazione abbattuti al suolo

Nella notte sull'Agrigentino si è verificata una forte tempesta, con vento che ha raggiunto i 68 kmh.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Firenze Torregalli

Argomenti discussi: Terna, al via demolizioni dei tralicci, rimossi complessivamente 14 km linee aeree; OGGI IN TOSCANA!.

firenze traliccio demolito aTerna e Comune di Firenze: al via demolizione tralicciFirenze, 2 feb. (askanews) - Terna ha avviato la rimozione dei sostegni elettrici previsti nel Comune di Firenze, con la demolizione di un ... notizie.tiscali.it

firenze traliccio demolito aTerna, al via demolizioni dei tralicci, rimossi complessivamente 14 km linee aeree(Adnkronos) - Terna ha avviato le attività di rimozione dei sostegni elettrici previsti nel Comune di Firenze, con la demolizione di un traliccio in un’area prossima all’Ospedale San Giovanni di Dio. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.