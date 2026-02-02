Firenze traliccio demolito a Torregalli | al via la rimozione di 68 pali della luce

A Firenze, in zona Torregalli, sono iniziati i lavori per rimuovere un traliccio dell’alta tensione vicino all’ospedale San Giovanni di Dio. La società Terna ha avviato le operazioni per smantellare i 68 pali della luce che erano ancora in piedi in quell’area. La demolizione è partita questa mattina e proseguirà nelle prossime settimane. La zona è stata messa in sicurezza, e nessuno è rimasto coinvolto durante le operazioni.

Firenze, 2 febbraio 2026 - Terna ha avviato le attività di rimozione dei sostegni elettrici previsti nel Comune di Firenze, con la demolizione di un traliccio in un'area prossima all'ospedale San Giovanni di Dio. L'intervento, svolto alla presenza dell'assessora a urbanistica, decoro urbano e toponomastica del Comune di Firenze, Caterina Biti e del responsabile del dipartimento trasmissione Centro-Nord di Terna, Gilberto Ricci, dà il via ad una prima fase di lavori, della durata di tre settimane, che prevede la rimozione d i 2 km di collegamenti aerei, per un totale di 7 sostegni. L'attività, resa possibile dalla precedente realizzazione di nuove linee in cavo interrato, rientra nel più ampio piano di razionalizzazione e ammodernamento della rete elettrica dell'area metropolitana di Firenze.

