Firenze al via demolizione per oltre sessanta tralicci

Questa mattina a Firenze sono iniziati i lavori per demolire oltre sessanta tralicci elettrici. Terna ha dato il via alla rimozione di alcuni sostegni lungo le strade della città, partendo da un traliccio vicino all’Ospedale San Giovanni di Dio. Le operazioni stanno procedendo in modo coordinato e senza problemi.

Terna ha avviato le attività di rimozione dei sostegni elettrici previsti nel Comune di Firenze, con la demolizione di un traliccio in un'area prossima all'Ospedale San Giovanni di Dio. Un investimento, quello del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, di oltre 45 milioni di euro per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete elettrica dell'area metropolitana di Firenze che porterà alla rimozione di 14 km di linee aeree e 68 sostegni.

