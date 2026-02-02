Fiorentina ufficiale Rugani | arriva dalla Juventus

La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Rugani dalla Juventus. Il difensore arriva in prestito con obbligo di riscatto, che scatterà al raggiungimento di alcune condizioni. Rugani si prepara a vestire la maglia viola, portando esperienza in difesa per il nuovo campionato.

La Fiorentina chiude un rinforzo per la difesa. È stato definito l’arrivo di Daniele Rugani, che approda in viola dalla Juventus con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Classe 1994, nato a Lucca, Rugani porta a Firenze un profilo di esperienza internazionale. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, in carriera ha vestito anche le maglie di Rennes, Cagliari e Ajax, oltre a una lunga parentesi bianconera. Il suo curriculum parla chiaro: 177 presenze in Serie A, 19 in Champions League e 8 in Europa League, con un palmarès che include 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. 🔗 Leggi su Como1907news.com

