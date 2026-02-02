Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte Ecco Rugani sprint per Zappa Gli affari in ballo

Nella notte di febbraio, la Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Rugani, chiudendo così il capitolo difesa. La società ha anche accelerato sui dettagli per Zappa, con l’obiettivo di rafforzare la squadra prima della chiusura del mercato. Le trattative sono state veloci, e ora i tifosi aspettano di vedere i nuovi acquisti in campo.

Firenze, 1 febbraio 2026 – Nel rush finale del mercato invernale, la Fiorentina ha finalmente colmato la lacuna al centro della difesa. Daniele Rugani arriva dalla Juventus con la formula del prestito oneroso, accompagnato da obbligo di riscatto in caso di salvezza. Una soluzione già ampiamente sperimentata dai dirigenti viola e che, in questo caso, si è rivelata decisiva per sbloccare la trattativa. Il semplice prestito non convinceva inizialmente il difensore, che prima di lasciare Torino chiedeva garanzie di continuità e stabilità almeno per le prossime due stagioni e mezzo. Garanzie che sono arrivate, naturalmente subordinate al raggiungimento della salvezza, obiettivo al quale Rugani sarà chiamato a contribuire in prima persona.

