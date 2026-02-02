Fiorello e l’audio shock di Corona | Sei una m*rda | VIDEO

Fiorello e Corona sono finiti nel mirino dopo un audio shock diffuso online. In un messaggio vocale, Corona sbotta e dice a Fiorello: “Sei una m*rda”. La registrazione ha fatto il giro del web, scatenando reazioni e domande sulla loro relazione. Corona si è infuriato, mentre il comico non ha ancora commentato pubblicamente. La vicenda resta aperta, con molti che aspettano di capire cosa si nasconde dietro questa lite pubblica.

“Ciao Fiore, sono Fabrizio. Ascolta: è questa la gratitudine per una persona come me?", Corona si è arrabbiato con Fiorello? Fiorello da quando Fabrizio Corona è tornato sulla cresta dell’onda con i video di Falsissimo, lo imita spesso a La Pennicanza. I suoi video anche stanno diventando virali, sebbene molti personaggi dello spettacolo non apprezzano che lui stia ironizzando su questa questione che è diventata una battaglia legale pensale. Durante la puntata di oggi de La Pennicanza, per sbaglio a Fiorello è partito un messaggio vocale dell’ex re dei paparazzi dove lo ha insultato poiché si è sentito preso in giro e umiliato dalle sue imitazioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Fiorello e l'audio shock di Corona: "Sei una m*rda"

Approfondimenti su Fiorello Corona

Questa mattina a “La Pennicanza”, Fiorello ha fatto ascoltare per errore un audio di Fabrizio Corona.

Fiorello prende in giro la scena tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini.

Fiorello per sbaglio fa sentire un audio di Fabrizio Corona: Quanti soldini ti hanno dato?. Il siparietto tutto da ridere a La PennicanzaNuova settimana e nuovo appuntamento con La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre. today.it

Mai ascoltare un messaggio audio… AL BUIO! Un audio WhatsApp è arrivato qualche tempo fa… con una VOCE davvero inaspettata! Ma attenzione: non era per Fiorello! Scoprite di chi si tratta… alla fine! Segui “La Pennicanza” con @rosario_fi - facebook.com facebook