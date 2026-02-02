Fiorello e la satira sull'Angelo della Meloni | C'era la fila in chiesa ma per pregare o per vederla?

Fiorello ha preso in giro il caso dell’angelo con il volto di Meloni in una basilica romana. Durante uno dei suoi spettacoli, ha detto che c’era una fila enorme, ma non per pregare, bensì per vedere da vicino l’angelo con il volto della leader di Fratelli d’Italia. La battuta ha fatto sorridere il pubblico e ha acceso ancora di più l’attenzione sulla singolare scena che ha fatto discutere in tutta Italia.

Fiorello scherza sul caso dell'angelo con il volto di Meloni nella basilica romana: "C'era la fila per vederlo!". Lo showman a La Pennicanza ironizza sul fenomeno che ha diviso l'Italia e imita il restauratore: "Mi è venuta in sogno!".

