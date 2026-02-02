Finisce sotto un treno della metropolitana gravissima una donna | M3 chiusa tra Centrale e Maciachini

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un treno della metropolitana tra le fermate di Centrale e Maciachini. La linea gialla M3 è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere i soccorsi e le operazioni di sicurezza. La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari, ma le sue condizioni sono molto serie. La polizia ha avviato le indagini per capire cosa sia successo.

