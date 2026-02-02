Filettino neve polenta e stelle sul balcone del monte Viperella

Questa mattina a Filettino, la neve ricopre tutto il paesaggio intorno a Campo Staffi. Le montagne, illuminate dalla luce fredda, sembrano uscire da un quadro. Le persone scendono dai borghetti per godersi il panorama e assaggiare la tradizionale polenta sul balcone del monte Viperella, tra le stelle che cominciano a brillare nel cielo sereno. La zona è tranquilla, e molti si preparano a passare la serata in questa atmosfera magica.

La macchina del tempo dei Crononauti si fermerà questa volta tra le nevi incantate di Campo Staffi, tra pianori selvaggi e panorami mozzafiato. Al calare della sera partiremo per una suggestiva ciaspolata notturna illuminata da lanterne, camminando sulla neve fino a raggiungere il Monte Viperella.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Filettino Neve La neve fa il bis sul monte Cimino La neve fa il bis sul monte Cimino | FOTO Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Filettino Neve Filettino, otto escursionisti salvati sul Monte ViglioOtto escursionisti salvati in cima. L'intervento ha avuto luogo sul Monte Viglio, nel territorio del comune di Filettino, dove due gruppi di escursionisti, rispettivamente di tre e cinque persone, si ... ilmessaggero.it Campo Staffi. La neve non manca ma gli impianti di risalita sono fermiLa neve c’è, 40 centimetri che non si vedevano da tempo a Campo Staffi. Un paesaggio da cartolina, con il sole che si riflette sul manto bianco, quello che regala la stazione sciistica del Comune di F ... rainews.it Quando gli altri si riposano sul divano , chi va a cena , chi va a dormire ... Noi usciamo nel bosco di notte con la neve meravigliosa la nostra montagna #rifugioviperella #campostaffi #filettino - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.